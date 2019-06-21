Пятница, 21 Июня 2019 года
00:57:03 МСК

Девятиэтажка на севере Молдавии рухнула из-за незаконной перепланировки

Общество

Президент Додон обещает всем пострадавшим новое жилье

Кишинёв, 21 июня 2019, 00:56 — REGNUM  По предварительной версии, причины обрушения 19 июня девятиэтажного дома в Атаках на севере Молдавии — нарушения при строительстве здания, затопление подвала и снос жильцами дома несущих стен при перепланировке. Об этом сообщил прибывший 10 июня на место президент Молдавии Игорь Додон, передает ИА REGNUM.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение снести дом, пострадавшим жильцам возместят ущерб. «Государство предоставит всем пострадавшим постоянное жильё», — пообещал Додон.

Вечером 19 июня в Атаках на севере Молдовы обрушилась часть девятиэтажного дома. Всех жителей дома заранее эвакуировали, никто не пострадал. Дом считался аварийным.

Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии рухнул девятиэтажный дом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обрушения зданий
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить