Девятиэтажка на севере Молдавии рухнула из-за незаконной перепланировки

Кишинёв, , 00:56 — REGNUM По предварительной версии, причины обрушения 19 июня девятиэтажного дома в Атаках на севере Молдавии — нарушения при строительстве здания, затопление подвала и снос жильцами дома несущих стен при перепланировке. Об этом сообщил прибывший 10 июня на место президент Молдавии Игорь Додон, передает ИА REGNUM.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение снести дом, пострадавшим жильцам возместят ущерб. «Государство предоставит всем пострадавшим постоянное жильё», — пообещал Додон.

Вечером 19 июня в Атаках на севере Молдовы обрушилась часть девятиэтажного дома. Всех жителей дома заранее эвакуировали, никто не пострадал. Дом считался аварийным.

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