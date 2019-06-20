Сын генерала ФСБ получил 10 лет тюрьмы по делу о наркотиках

Москва, , 23:53 — REGNUM Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам тюрьмы сына бывшего главы Центра общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича — Евгения Здановича в рамках уголовного дела о наркотиках. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой адвоката осужденного Александра Иванова.

«Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима», — рассказал адвокат Иванов.

По данным следствия, 10 августа 2018 года Евгений Зданович приобрел у неустановленного лица 116 граммов гашиша и 46 граммов марихуаны. Эти наркотики он расфасовал в упаковки разного веса для дальнейшего помещения указанных средств в тайники незаконного сбыта. Задержан он был в тот же день. С тех пор он находился под стражей.

Что касается отца осужденного, что генерал Зданович занимал должность руководителя Центра общественных связей и управления программ содействия ФСБ с 1996 по 1999 год. Также генерал Зданович является профессором кафедры истории Академии ФСБ России.