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«Московский выпускной» прошёл в парке Горького — фоторепортаж

Общество

Праздничные мероприятия прошли в парке уже в седьмой раз

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«Московский выпускной» прошёл в парке Горького — фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выпускной-2019 в парке Горького

Москва, 21 июня 2019, 07:42 — REGNUM  В столичном Парке культуры и отдыха им. Горького в седьмой прошли празднования выпускного бала школьников. В этом году «Московский выпускной» для одиннадцатиклассников состоялся под девизом «Сочиняй мечты», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Выпускники 2019 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выпускники 2019 года
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Красная дорожка Выпускного-2019
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Красная дорожка Выпускного-2019
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Выпускной-2019 в парке Горького
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выпускной-2019 в парке Горького
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Выпускной-2019 в парке Горького
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выпускной-2019 в парке Горького

На главной сцене парка Горького прошёл музыкальный концерт, его хедлайнерами стали Feduk, Егор Крид и Ольга Бузова. На сцене также выступили Мот, Натан, Елена Темникова, Кравц, Ханна, T-Killah, Serebro, Рита Дакота и многие другие. Исполнителей школьники выбирали сами с помощью приложения «Активный гражданин».

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Выпускной-2019 в парке Горького
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выпускной-2019 в парке Горького
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Выпускной-2019 в парке Горького
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выпускной-2019 в парке Горького
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Родион Газманов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Родион Газманов

Ранее с окончанием школы московских выпускников поздравил мэр столицы Сергей Собянин. Поздравление он разместил на своём сайте.

«Дорогие выпускники, поздравляю с окончанием школы! Но учёба не завершается со школой или вузом. Сегодня мир меняется стремительно, и если вы хотите приносить пользу себе и людям, надо учиться каждый день», — заявил градоначальник.

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В парке Горького оборудовали площадки для игр
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В парке Горького оборудовали площадки для игр
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Beauty-зона для выпускниц
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Beauty-зона для выпускниц
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Выпускной-2019 в парке Горького
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выпускной-2019 в парке Горького
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Выпускной-2019 в парке Горького
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выпускной-2019 в парке Горького

По оценкам руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского, в этом году к городскому празднику выпускников в парке Горького должны были присоединиться порядка 22,6 тыс. выпускников, что является рекордом за всё время существования праздника в Москве.

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Главная сцена на Пушкинской набережной
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Главная сцена на Пушкинской набережной
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Выпускной-2019 в парке Горького
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выпускной-2019 в парке Горького
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Выпускной-2019 в парке Горького
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выпускной-2019 в парке Горького
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Праздничный салют
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Праздничный салют

Напомним, 20 июня в Государственном Кремлевском дворце прошла церемония IX всероссийской премии «Выпускник-2019», состоялся праздничный концерт. Затем выпускной вечер продолжился на Красной площади с дискотекой в Гостином дворе.

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Фоторепортажи ИА REGNUM
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