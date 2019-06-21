«Московский выпускной» прошёл в парке Горького — фоторепортаж

Москва, , 07:42 — REGNUM В столичном Парке культуры и отдыха им. Горького в седьмой прошли празднования выпускного бала школьников. В этом году «Московский выпускной» для одиннадцатиклассников состоялся под девизом «Сочиняй мечты», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На главной сцене парка Горького прошёл музыкальный концерт, его хедлайнерами стали Feduk, Егор Крид и Ольга Бузова. На сцене также выступили Мот, Натан, Елена Темникова, Кравц, Ханна, T-Killah, Serebro, Рита Дакота и многие другие. Исполнителей школьники выбирали сами с помощью приложения «Активный гражданин».

Ранее с окончанием школы московских выпускников поздравил мэр столицы Сергей Собянин. Поздравление он разместил на своём сайте.

«Дорогие выпускники, поздравляю с окончанием школы! Но учёба не завершается со школой или вузом. Сегодня мир меняется стремительно, и если вы хотите приносить пользу себе и людям, надо учиться каждый день», — заявил градоначальник.

По оценкам руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского, в этом году к городскому празднику выпускников в парке Горького должны были присоединиться порядка 22,6 тыс. выпускников, что является рекордом за всё время существования праздника в Москве.

Напомним, 20 июня в Государственном Кремлевском дворце прошла церемония IX всероссийской премии «Выпускник-2019», состоялся праздничный концерт. Затем выпускной вечер продолжился на Красной площади с дискотекой в Гостином дворе.

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