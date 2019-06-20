Одиозный бизнесмен Василий Бойко-Великий отправлен под арест

Москва, , 20:40 — REGNUM Басманный суд Москвы арестовал одиозного российского бизнесмена Василия Бойко-Великого, который обвиняется в растрате средств банка «Кредитный Экспресс». Решение об избрании меры пресечения было вынесено сегодня, 20 июня.

По версии следствия, Бойко-Великий в период с 2013 по 2018 годы как владелец 10% уставного капитала банка, вместе с директором этой финансовой организации Аллой Кабановой и главным бухгалтером Марией Антоновой, а также ещё четырьмя сотрудниками, похитил средства банка в размере свыше 180 млн рублей и $929 тыс.

Фигуранты дела составили подложные документы о якобы полученных кредитах, а также похищали деньги клиентов банка. Следствие утверждает, что установило 31 факт хищений. Проверяются и другие подозрительные операции.

Сам Бойко-Великий себя виновным не признает.

Все семеро фигурантов уголовного дела задержаны. Следствие просило отправить Бойко-Великого под арест.

Известно, что банк «Кредитный Экспресс» были лишен лицензии, а убытки вкладчиков пришлось возмещать государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Именно эта корпорация и подала иск.