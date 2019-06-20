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Жители Смоленской области пожаловались Путину на мусор

Общество

СК начал проверку

Жители Смоленской области пожаловались Путину на мусор
© ИА REGNUM

Вязьма, Смоленская область, 20 июня 2019, 20:38 — REGNUM  Следственные органы инициировали доследственную проверку по обращению на «прямую линию» с президентом Владимиром Путиным о необоснованном взимании управляющей компанией платы за вывоз мусора с жителей села Семлево Вяземского района Смоленской области. Об этом пресс-служба Следственного комитета сообщила 20 июня.

«В ходе доследственной проверки следователями будет дана оценка действиям лиц, ответственных за нарушение прав граждан. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже вторая проверка, инициированная следственными органами в Смоленской области после обращения на «прямую линию» с президентом. Ранее СК и прокуратура начали проверки доступности медицинской помощи в городе Рославле: местная жительница пожаловалась на очереди и отсутствие узких специалистов в детской поликлинике. Региональные власти признали проблему.

Об этом: После обращения к Путину смоленским здравоохранением заинтересовался СК

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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