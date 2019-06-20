Четверг, 20 Июня 2019 года
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Архангельский губернатор заявил, что мусорную тему пора закрыть

Общество

Игорь Орлов прокомментировал «прямую линию» с президентом, в ходе которой тема со строительством полигона на станции Шиес так и не была затронута

Архангельск, 20 июня 2019, 19:37 — REGNUM  Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, комментируя итоги «прямой линии» с президентом РФ заявил, что обсуждение мусорной темы пора прекратить.

«Это действительно новый для нас вызов, который требует аккуратных подходов, взвешенных решений, большого совместного труда всех, кто понимает, насколько это важно для каждого человека, для всей страны в целом, — заявил Игорь Орлов. — Мы здесь идем своим путем, он очень непростой, но то, что нам нужно прекратить обсуждение этой темы и перейти к практической реализации территориальной схемы обращения с отходами, — это совершенно очевидно.»

Напомним, Архангельская область признана самым проблемным регионом мусорной реформы из-за возросших протестных настроений в связи со строительством мусорного полигона на юге региона. Весной этого года президент РФ, отвечая на вопрос журналистов о Шиесе, заявил, что вопрос должен решаться с учетом мнения местных жителей. Накануне «прямой линии» с президентом РФ защитники Шиеса опубликовали несколько открытых обращений главе государства, однако во время прямого эфира все они были оставлены без внимания.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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