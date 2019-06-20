«Какой-то сюр...»: тюменцы о сюжете из «обезвоженной» Каскары

Тюмень, , 19:58 — REGNUM Тюменка из села Каскары, жаловавшаяся на «прямой линии» президенту России Владимиру Путину на отсутствие водопровода в населённом пункте, не обращалась в обслуживающую организацию «Тюмень Водоканал». Об этом СМИ заявил пресс-секретарь предприятия Иван Камельских.

Напомним, Мария Кузнецова из села Каскары сообщила главе государства о том, что жители Каскары 20 лет живут без воды. Люди якобы выживают благодаря закупкам бутилированной воды в Тюмени. Владимир Путин удивился, ведь Тюменская область является регионом-донором, самодостаточным и обеспеченным, предположив, что речь идёт о каком-либо отдалённом от центра населённом пункте. Однако село Каскары расположено в 20 км от столицы региона.

Съёмочная бригада «России 24» срочно выехала на место. Выяснилось, что воды нет лишь в одной части села — там, где построены и до сих пор возводятся коттеджи.

Как пояснил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, централизованное снабжение в основном селе Каскары есть. Коттеджной части достался заброшенный водовод, который ранее должна была обслуживать птицефабрика. Сейчас, чтобы коттеджная часть была обеспечена центральным водоснабжением, необходимо протянуть 22 км труб от Тюмени. Это обойдётся бюджету в более чем в полмиллиарда рублей. Губернатор Тюменской области Александр Моор заверил главу государства, что жители коттеджной части села Каскары к концу 2020 года увидят водопровод. Уже сейчас желающие могут подать заявление на техническое присоединение.

О том, как на самом деле обстоят дела с водопроводом в Каскаре, сообщил 72.ru пресс-секретарь «Тюмень Водоканала» Иван Камельских.

«Водовод, который питает Каскару питьевой водой, подключён к городской системе водоснабжения. Он долгое время находился на обслуживании местного ЖКХ, но в октябре 2018 года его передали нам. Соответственно, этот водовод был передан в ветхом состоянии. А потребитель, который сообщил о проблеме на прямую линию президенту, к нам не обращался вообще», — поясняет Иван Камельских.

По его словам, «Тюмень Водоканал» обслуживает водовод до границы с Каскарой, не доходя до сетей села. Далее — зона ответственности ЖКХ Тюменского района, к которому относится населённый пункт. От дома Марии Кузнецовой до трубы, которая могла бы обеспечивать её дом водой, не более 120 метров.

По поводу ситуации в Каскарах тюменцы высказываются в социальных сетях по большей части негативно. В том числе известный тюменский блогер Артём Кушнир.

«Социальная группа «люди в коттеджах». Сегодняшнее выступление пенсионерки из Каскары, которая за государственный счет хочет подключить к своему 200-метровому коттеджу водопровод. Никакой новости в этом нет. Вы наверняка замечали, что многие небедные люди пользуются всеми льготами и весьма успешно обирают государство, прикидываясь этакими социально незащищенными. Печально другое — власти не очень-то вникают в этот аспект — кто, зачем и почему к ним обращается/возмущается. Вы коттедж на что построили? На деньги. Ну так скважину пробурите», — отмечает тюменский блогер в своём телеграмм-канале.

Другие комментаторы менее вежливы.

«Кошельки не могут в свои двухэтажные дома провести воду? Побойтесь Бога!»

«Какой-то сюр… Сегодня им персональный водопровод за бюджетный счёт, а завтра они асфальт и стоянку под джипы к каждому коттеджу потребуют, а послезавтра — персональный бассейн на каждом участке. И президент их опять поддержит?»

Напомним, «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным состоялась 20 июня. Она продлилась 4 часа 17 минут. К главе государства на «прямую линию» поступило около двух миллионов вопросов.

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