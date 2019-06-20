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В Костроме учат на сиделок для пожилых людей

Общество

Всего через курсы должно пройти 800 человек

В Костроме учат на сиделок для пожилых людей
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кострома, 20 июня 2019, 19:05 — REGNUM  22 сотрудника соцзащитных учреждений Костромской области проходят обучение работе в системе долговременного ухода. Лекции, семинары и практические занятия дадут возможность социальным работникам и сиделкам приобрести навыки медицинского ухода за тяжелобольными и пожилыми людьми — сообщает пресс-служба администрации области.

Занятия организованы на базе Костромского областного медицинского колледжа и направлены на изучение медицинских основ оказания помощи людям пожилого возраста. Всего в рамках нацпроекта «Демография» квалификацию повысят около 800 специалистов.

Среди слушателей социальные работники, специалисты по уходу комплексных центров социального обслуживания населения и психоневрологических интернатов. В группе 22 человека из разных районов области.

«Основная цель — научить правилам медицинского ухода за больным человеком, за тяжелобольными, за пожилыми людьми, за теми, у кого нарушены способности к самоуходу. Также мы должны обучить социальных работников здоровьесберегающим технологиям — как правильно действовать, чтобы принести пользу пациенту и не навредить собственному здоровью», — рассказала завотделением «Акушерства и педиатрии» отделения дополнительного образования Костромского областного медицинского колледжа Светлана Огорельцева.

Обучение специалистов планируют продолжить осенью. С 2018 года Костромская область, в числе шести регионов, является участником пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода. На создание системы из федерального бюджета будет направлено более 78 миллионов рублей.

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Национальный проект «Демография»
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