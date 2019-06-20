Кадыров: обратившимся к Путину жительницам Чечни уже предоставили жилье

Грозный, , 18:43 — REGNUM Две семьи в Чечне решили свой жилищный вопрос благодаря обращению в президенту РФ Владимиру Путину. Уже в ходе «прямой линии» глава республики Рамзан Кадыров сообщил о том, что Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова приобрёл две квартиры в Грозном для жительниц столицы Чечни Анны Булох и Зинаиды Фёдоровой.

Они обратились к главе государства со своей проблемой перед ежегодной «прямой линией» с просьбой оказать содействие в улучшении жилищных условий.

«По моему поручению мэр Грозного Ибрагим Закриев изучил эти заявления. По итогам проверки стало ясно, что обратившиеся действительно проживают в трудных условиях. Однако обе семьи не состояли в очереди, а у мэрии в данный момент не было реальной возможности обеспечить их жильем», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

В связи с этим по просьбе мэра квартиры семьям были приобретены по решению главы РОФ имени А. Кадырова — Аймани Кадыровой. Чеченский лидер сообщил, что вручение документов и ключей уже состоялось, одна из заявительниц получила двухкомнатную, другая — трехкомнатную квартиру.

Напомним, сегодня, 20 июня, состоялась «прямая линия» президента РФ Владимира Путина. В ходе подготовки к прямому эфиру ему было задано около 2 млн вопросов, большинство из которых касалось проблем в социальной сфере, в ЖКХ, экологии, образовании.

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