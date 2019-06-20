На Воронежскую область вновь наступает жара

Воронеж, , 18:08 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Воронежской области из-за аномальной жары, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону 20 июня.

«В период с 21 по 25 июня по Воронежу и Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление — аномально жаркая погода, со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7º и более», — сообщили в МЧС.

По данным Воронежского гидрометеоцентра, ближайшие три дня, 21−24 июня, дневная температура воздуха в регионе будет стабильно выше +30º, ночью — около 20−19 градусов тепла.

В ГУ МЧС уточнили, что на данный момент пятый, самый высокий класс пожарной опасности (чрезвычайная степень) установился на территории десяти муниципальных образований региона, на территории еще четырех — второй класс, на остальной территории области — третий класс пожарной опасности.