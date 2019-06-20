В Калужской области началась приемная кампания

Калуга, , 18:02 — REGNUM Приёмная кампания в организации высшего образования Калужской области стартовала 20 июня. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

По данным ведомства, на 2019−20 учебный год на все вузы, находящиеся на территории калужского региона, выделено 2054 бюджетных места (1612 — очная, 34 — очно-заочная, 408 — заочная форма обучения). В 2019 году набор абитуриентов планируют объявить в 10 вузах, в семи из них осуществляется набор на бюджетные места.

Наиболее популярными у абитуриентов 2018 года стали такие направления, как лингвистика, педагогическое образование, менеджмент, машиностроение, энергетическое машиностроение, наземные транспортно-технологические средства, химия, лечебное дело, ядерные физика и технологии, ветеринария, зоотехния, агроинженерия, экономика, юриспруденция.

В 2019 году в Калужском государственном университете им. К. Э. Циолковского впервые объявлен набор по специальности «Биоинженерия и биоинформатика», выделены бюджетные места по направлениям подготовки «Управление персоналом» (очная форма обучения), «Технология продукции и организация общественного питания» (очная и заочная форма обучения), «Технология транспортных процессов» (заочная форма обучения), «Сервис (дизайн одежды и индустрия моды)» (заочная форма обучения).

Средними профессиональным образовательным организациям, находящимся в ведении министерства образования и науки Калужской области, установлено 4175 бюджетных мест. Из них по программам подготовки специалистов среднего звена — 3250 мест (3085 — очная, 165 — заочная форма обучения) и по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих — 925 мест.

Приемная кампания 2018 года показала высокий интерес у выпускников школ к получению рабочих профессий. Прогноз 2019 года показывает необходимость увеличения бюджетных мест. Поэтому в приемную кампанию 2019−20 учебного года выпускники школ области получат на 345 бюджетных мест больше.

На территории Калужской области образовательную деятельность осуществляют 11 вузов, в том числе государственные — один вуз (КГУ им. К.Э. Циолковского) и семь филиалов, — а также негосударственные — два вуза и один филиал. Сеть средних профессиональных образовательных организаций области представлена 30 профессиональными образовательными организациями, в том числе 23 государственными и семью негосударственными.