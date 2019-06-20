Ответ на жалобу Путину: «школа в Оренбуржье не из категории аварийных»

Соль-Илецк, Оренбургская область, , 17:53 — REGNUM Школа в селе Трудовом Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области не нуждается в капитальном ремонте. Здание 1969 года постройки — крепкое и не относится к категории аварийных, поэтому не находилось под пристальным вниманием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь городской администрации Евгения Золотцева, комментируя информацию, которая поступила президенту России во время «прямой линии».

Напомним, 20 июня во время «прямой линии» с Владимиром Путиным поступила информация о том, что школа в селе Трудовом не ремонтировалась 50 лет. Президент обещал переговорить по этому поводу с губернатором.

Региональная власть и силовики оперативно отреагировали на сигнал. Врио губернатор Денис Паслер заявил о том, что дал поручение администрации городского округа о разработке проектно-сметной документации, чтобы провести комплексный капитальный ремонт. При этом он заметил, что в здании проводились точечные ремонтные работы. СУ СКР по региону заявил об организации доследственной проверки, по итогам которой оценят действия или бездействие чиновников и примут процессуальное решение.

Между тем, в самой администрации Соль-Илецкого городского округа не считают состояние двухэтажного кирпичного здания школы плачевным. Как сообщила Евгения Золотцева, в 2009 году проводилось усиление конструкций, в 2011 году — заменили всю электропроводку, на 2019 год запланирован косметический ремонт — уже готовы к новому учебному году четыре кабинета, также осуществлена замена 14 деревянных окон на пластиковые. На 2019 год здание в капремонте не нуждалось.

По данным мэрии, здание школы рассчитано на 190 учеников, в 2019 году в ней числилось 128 школьников.

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