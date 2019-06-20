Четверг, 20 Июня 2019 года
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В Екатеринбурге появилась рекордсменка по ЕГЭ — девушка набрала 300 баллов

Общество

Регулярно побеждала в региональных и всероссийских олимпиадах

Екатеринбург, 20 июня 2019, 17:46 — REGNUM  Екатеринбурженка Анастасия Пределина сдала единые государственные экзамены на 300 баллов. Об этом сообщили в департаменте образования города корреспонденту ИА REGNUM.

Выпускница гимназии № 9 добилась стобалльного результата по русскому языку, физике и математике (профильный уровень).

Девушка регулярно побеждала на соревнованиях и олимпиадах как регионального, так и федерального уровня. Помимо этого, Анастасия участвует в различных социально-культурных проектах.

Всего в Екатеринбурге экзамен сдавали 6 тысяч 500 выпускников. Ещё 850 сдали ЕГЭ досрочно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области ЕГЭ будут сдавать более 20 тыс. человек

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Единый государственный экзамен
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