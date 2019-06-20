Семья из Подмосковья пожаловалась на непригодность участка для многодетных

Лосино-Петровский, Московская область, , 17:07 — REGNUM Земля, которую получила многодетная семья, непригодна для использования. Об этом на странице «ВКонтакте» правительства Московской области написал пользователь Андрей Поляк.

Он сообщил, что прошло уже два года, как его семья получила землю для многодетных. Участок был выдан в лесу у населённого пункта Митянино Лосино-Петровского городского округа, и по обещаниям чиновников его должны были расчистить от насаждений и привести в порядок.

Однако подрядчик выполнил работу наполовину: продал лес, а пни и непригодные для реализации деревья оставил. Кроме того, на территорию завезли мусор.

«Участки для многодетных превратились в свалку», — пишет Андрей.

Он подкрепил свои слова ссылкой на фотографии, сделанные на участке. На них поляна между лесополосами завалена кучами земли, валежником, бытовым и строительным мусором.

По словам мужчины, вопрос был также направлен президенту РФ Владимиру Путину на «прямую линию».