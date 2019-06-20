Четверг, 20 Июня 2019 года
17:11:50 МСК

После жалобы Путину следователи оценят действия чиновников Оренбуржья

Общество

Информация на «прямой линии» с Владимиром Путиным о школе, которая 50 лет без ремонта, стала причиной доследственной проверки

Оренбург, 20 июня 2019, 17:11 — REGNUM  В Оренбургской области следователи организовали проверку информации, поступившей в рамках программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» о состоянии школы в селе Трудовом Соль-Илецкого городского округа. Об этом корреспонденут ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по региону.

«В рамках проверки следователями СК России запланирован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, а также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за непринятие должных мер по проведению капитального ремонта в МОБУ «Трудовая СОШ» Соль-Илецкого городского округа. По результатам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня прошла «прямая линия» с президентом России. В рамках программы поступила информация о школе в селе Трудовом, которая не ремонтировалась 50 лет.

Стоит отметить, что региональная власть оперативно отреагировала на эту информацию. Врио губернатора Денис Паслер признал факт того, что зданию школы 50 лет, и ему нужен комплексный капитальный ремонт. Муниципальным чиновникам поручено разработать проектно-сметную документацию ремонтных работ.

Читайте ранее в этом сюжете: После обращения к Путину в Оренбуржье отремонтируют сельскую школу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить