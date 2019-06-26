Москва, , 04:15 — REGNUM

Над национальным парком «Лосиный остров» нависли угрозы частичной вырубки, дробления на куски и нарушения природной естественной среды, что, по мнению экологов, в дальнейшем приведёт к уничтожению парка. О ситуации вокруг «Лосиного острова» рассказывает корреспондент ИА REGNUMЕвгений Цоц.

Лес Иван Шилов © ИА REGNUM

Площадь национального парка, по открытым данным, составляет 116,215 км², он находится на территории Москвы и Ближнего Подмосковья. Однако там же должен пройти участок Северо-Восточной хорды столицы, и там же может протянуться линия «Московских центральных диаметров». Дублёр Щёлковского шоссе — самая нашумевшая угроза национальному парку, проекту, который представил несколько месяцев назад губернатор Московской области Андрей Воробьев премьер-министру Дмитрию Медведеву, не получив в ответ возражений. Документальная база для вырубки гектаров нацпарка ради строительства автодороги находится в разработке.

Проблема «Лосиного острова» в том, что он растянулся на земле, имеющей колоссальную стоимость. Проектов много, у них есть склонность к размножению, и, постепенно отпиливая леса по кусочку, они грозят его уничтожить. Экологические потрясения и испытания станут итогом такого варварства, но когда это станет очевидной проблемой, решать «срочно сохранять» будет попросту нечего.

Читайте подробности в статье Евгения Цоца «Как и кто делит нацпарк «Лосиный остров»».