По следам «Ведьмака»: Cyberpunk 2077 получит крупные сюжетные дополнения

Варшава, , 17:28 — REGNUM Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали, что спустя некоторое время после релиза их проект получит крупные сюжетные дополнения, похожие на те, что были в The Witcher 3: Wild Hunt. Об этом сообщил портал VG 24/7 19 июня.

Один из разработчиков проекта Элвин Лю сказал, что команда создателей Cyberpunk 2077 обсуждает возможность появления крупных сюжетных дополнений. По его словам, игрокам The Witcher 3 было интересно узнать, чем занимаются любимые персонажи и после окончания сюжета основной игры. Поэтому Cyberpunk, вероятно, получит похожие расширения.

Отдельно Элвин Лю отметил, что дополнения будут состоять из полностью нового контента, а не частей, вырезанных из оригинальной игры.

«Мы не пытаемся придержать сюжет игры на будущее, чтобы потом продать его игрокам по частям. Вы получите полноценную завершенную игру», — заявил Элвин Лю.

Ранее ведущий квест-дизайнер Cyberpunk 2077 Павел Саско заявил, что разработчики буквально заставят геймером рыдать. По его словам, команда создателей игры делает всё возможные, чтобы интересные квесты «приклеивали» игроков к экрану и заставляли испытывать яркие эмоции.

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