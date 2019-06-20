Четверг, 20 Июня 2019 года
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После обращения к Путину в Оренбуржье отремонтируют сельскую школу

Общество

Врио губернатора признал, что школе необходим комплексный ремонт. Администрации Соль-Илецкого округа поручено подготовить проектно-сметную документацию

Оренбург, 20 июня 2019, 16:47 — REGNUM  В Оренбургской области после того, как информация о сельской школе в селе Трудовом прогремела на всю Россию благодаря «прямой линии» с Владимиром Путиным, местная власть оперативно отреагировала на сигнал. Школу, которая не ремонтировалась долгие годы, ждет комплексный ремонт. Об этом заявил врио губернатора Денис Паслер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Врио главы региона отметил, что зданию школы 50 лет. В нем выполнялись точечные ремонтные работы. Например, 10 лет назад укрепляли фундамент, ремонтировали отдельные помещения. Но это не может снять проблему — констатировал Паслер.

«Поэтому поручил администрации округа подготовить проектно-сметную документацию на комплексный капитальный ремонт школы. Средства на это есть», — сказал он. Срок этого комплексного капремонта пока не назван.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня прошла «прямая линия» с Владимиром Путиным. В течение четырех часов граждане задали главе государства вопросы относительно разных сфер жизни. От оренбуржцев поступила информация о том, что в селе Трудовом находится школа, которая не ремонтировалась 50 лет. Президент обещал переговорить с губернатором.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин на «прямой линии»: «В Оренбуржье 50 лет не ремонтируется школа»

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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