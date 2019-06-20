После обращения к Путину в Оренбуржье отремонтируют сельскую школу

Оренбург, , 16:47 — REGNUM В Оренбургской области после того, как информация о сельской школе в селе Трудовом прогремела на всю Россию благодаря «прямой линии» с Владимиром Путиным, местная власть оперативно отреагировала на сигнал. Школу, которая не ремонтировалась долгие годы, ждет комплексный ремонт. Об этом заявил врио губернатора Денис Паслер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Врио главы региона отметил, что зданию школы 50 лет. В нем выполнялись точечные ремонтные работы. Например, 10 лет назад укрепляли фундамент, ремонтировали отдельные помещения. Но это не может снять проблему — констатировал Паслер.

«Поэтому поручил администрации округа подготовить проектно-сметную документацию на комплексный капитальный ремонт школы. Средства на это есть», — сказал он. Срок этого комплексного капремонта пока не назван.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня прошла «прямая линия» с Владимиром Путиным. В течение четырех часов граждане задали главе государства вопросы относительно разных сфер жизни. От оренбуржцев поступила информация о том, что в селе Трудовом находится школа, которая не ремонтировалась 50 лет. Президент обещал переговорить с губернатором.

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