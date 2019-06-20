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Повышенные детские пособия смогут получить более 70% семей

Общество

Демография

Повышенные детские пособия смогут получить более 70% семей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Москва, 20 июня 2019, 16:43 — REGNUM  Решение назначать пособие семьям с ребенком в возрасте от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума ребенка — «эффективный инструмент для решения демографических вопросов». Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Ольга Окунева («Единая Россия»)

«При реализации существенную поддержку в размере прожиточного минимума на ребенка получат около 70% российских семей, а значит рождение ребенка уже не будет ограничено финансовыми возможностями родителей», — отметила Окунева.

Наравне с принятым решением по повышению доступности льготной ипотеки реализация этого предложения позволит семьям с детьми обеспечить комфортный уровень жизни, а значит, преград для их роста будет все меньше, заключила Окунева.

Семьи, где доход на одного члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов (около 45 тыс. рублей), с 1 января 2020-го будут получать в среднем 10−11 тыс. рублей на ребенка, заявил президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии».

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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