Свидетели секретного величия, которого больше нет

Сергей Потеряев, , 14:00 — REGNUM

Урал по-прежнему является регионом с большим количеством закрытых и даже секретных предприятий, работающих на атомную и оборонную промышленность. Некоторые, такие как Уральский приборостроительный завод, располагаются в зданиях, с первого взгляда ничем не примечательных. Их деятельность строго засекречена, что, в свою очередь, откладывает отпечаток и на сотрудников предприятия. Семьи некоторых работников не догадываются, где трудятся их родственники. Они узнают о подробностях работы близких с их выходом на пенсию или даже после смерти.

Здание Приборостроительного завода, выпускающее, в том числе, приборы для авиации, было белым пятном на карте Екатеринбурга. В 2017 году предприятие полностью переехало из самого центра на окраину города, оставив после себя следы, которые проливают свет на жизнь сотрудников внутри закрытой территории. Некоторые артефакты объединились, пытаясь рассказать историю людей, работавших там. Через приборы мы видим глаза тех, кто так же, как и здание, были вне зоны внимания.

В 2017 году на бывшем Прибостроительном заводе прошла 4-я Индустриальная биеннале современного искусства, которая открыла здание завода для горожан. В 2018 было принято решение снести здание, построив на его месте жилой комплекс, но в 2019 году площадка завода попала в шорт-лист мест, куда может быть перенесено строительство храма святой Екатерины. Напомню, что желание построить этот храм в сквере на Октябрьской площади вызвало бурные протесты горожан. Администрация города предложила шесть альтернативных мест для храма. Одной из них и стала территория Приборостроительного завода.

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