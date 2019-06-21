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Свидетели секретного величия, которого больше нет

Общество

Сергей Потеряев увидел жизнь сотрудников секретного приборостроительного завода в оставшихся артефактах

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Свидетели секретного величия, которого больше нет
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
История УПЗ начинается к 1785 году, когда крестьянин Сергей Трындин основал мастерскую по изготовлению и ремонту физических и математических приборов

Сергей Потеряев, 21 июня 2019, 14:00 — REGNUM  

Урал по-прежнему является регионом с большим количеством закрытых и даже секретных предприятий, работающих на атомную и оборонную промышленность. Некоторые, такие как Уральский приборостроительный завод, располагаются в зданиях, с первого взгляда ничем не примечательных. Их деятельность строго засекречена, что, в свою очередь, откладывает отпечаток и на сотрудников предприятия. Семьи некоторых работников не догадываются, где трудятся их родственники. Они узнают о подробностях работы близких с их выходом на пенсию или даже после смерти.

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Уральский приборостроительный завод появился в Свердловске во время эвакуации из Москвы в 1941 году
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Уральский приборостроительный завод появился в Свердловске во время эвакуации из Москвы в 1941 году
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В начале ХХ века фабрика была оснащена самой современной техникой и занимала квартал на Лубянке
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
В начале ХХ века фабрика была оснащена самой современной техникой и занимала квартал на Лубянке
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На предприятии изготавливали термометры, проекционные фонари, лабораторные весы, геодезические приборы, барометры и другие инструменты
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
На предприятии изготавливали термометры, проекционные фонари, лабораторные весы, геодезические приборы, барометры и другие инструменты
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В 1921 году фабрика Трындина была национализирована и преобразована в завод «Метрон»
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
В 1921 году фабрика Трындина была национализирована и преобразована в завод «Метрон»
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В 1936 году предприятие получило имя «Завод № 214»
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
В 1936 году предприятие получило имя «Завод № 214»

Здание Приборостроительного завода, выпускающее, в том числе, приборы для авиации, было белым пятном на карте Екатеринбурга. В 2017 году предприятие полностью переехало из самого центра на окраину города, оставив после себя следы, которые проливают свет на жизнь сотрудников внутри закрытой территории. Некоторые артефакты объединились, пытаясь рассказать историю людей, работавших там. Через приборы мы видим глаза тех, кто так же, как и здание, были вне зоны внимания.

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Во время Великой Отечественной войны завод был важным производителем приборов для военной авиации
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Во время Великой Отечественной войны завод был важным производителем приборов для военной авиации
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Сейчас авиационные приборы, производимые на заводе, входят в состав комплексов практически всех отечественных самолетов и вертолетов
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Сейчас авиационные приборы, производимые на заводе, входят в состав комплексов практически всех отечественных самолетов и вертолетов
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Основным гражданским направлением завода выступает производство медицинской техники – аппаратов для обеспечения жизнедеятельности и интенсивной терапии
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Основным гражданским направлением завода выступает производство медицинской техники – аппаратов для обеспечения жизнедеятельности и интенсивной терапии
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Треть всей продукции завода именно гражданского назначения
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Треть всей продукции завода именно гражданского назначения

В 2017 году на бывшем Прибостроительном заводе прошла 4-я Индустриальная биеннале современного искусства, которая открыла здание завода для горожан. В 2018 было принято решение снести здание, построив на его месте жилой комплекс, но в 2019 году площадка завода попала в шорт-лист мест, куда может быть перенесено строительство храма святой Екатерины. Напомню, что желание построить этот храм в сквере на Октябрьской площади вызвало бурные протесты горожан. Администрация города предложила шесть альтернативных мест для храма. Одной из них и стала территория Приборостроительного завода.

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Современное здание завода появилось в 1960, до этого времени предприятие занимало здание, которое до войны должны были отдать библиотеке
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Современное здание завода появилось в 1960, до этого времени предприятие занимало здание, которое до войны должны были отдать библиотеке
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Приборостроительный завод находился в здании вплоть до 2000-х годов, а затем перенес основные цеха в район Арамиля – пригорода Екатеринбурга
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Приборостроительный завод находился в здании вплоть до 2000-х годов, а затем перенес основные цеха в район Арамиля – пригорода Екатеринбурга
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В начале 2010 года контрольный пакет акций предприятия получил КРЭТ, входящий в Ростех
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
В начале 2010 года контрольный пакет акций предприятия получил КРЭТ, входящий в Ростех
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Предприятие является одним из старейших в России: в этом году заводу исполняется 230 лет
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Предприятие является одним из старейших в России: в этом году заводу исполняется 230 лет

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regnum author Сергей Потеряев
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