«Построено ужасно»: в Подмосковье проверят дома для переселенцев

Красногорск, , 16:37 — REGNUM Контрольно-счётная палата Московской области проверит стройку жилых домов в Раменском городском округе. Об этом сообщил заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин.

Речь идёт о построенных двух — трёхэтажных домах для переселенцев из ветхого жилья. Как заявили местные жители, жильё было построено с нарушениями и находится в плачевном состоянии.

В частности, в один из построенных по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья домов в деревне Чекменево из 24 квартир вселились только 4 семьи, остальные заезжать отказались.

«Как заверяют граждане, дом построен ужасно: с нарушением ГОСТов, СНиПов, всех технологий. Люди отказываются переселяться, но вопрос стоит о том, что требуется снос их ветхого жилья», — отметил Чистюхин.

С данной проблемой парламентарий обратился к главе Контрольно-счётной палаты Виктору Королихину. Тот ответил, что по обращению будет проведена проверка.

Напомним, квартиры в построенных в рамках программы губернатора и правительства Московской области домах куплены за счёт средств Раменского округа и субвенций областного бюджета.