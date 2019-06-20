Четверг, 20 Июня 2019 года
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«Построено ужасно»: в Подмосковье проверят дома для переселенцев

Общество

Людей переселяют в новые дома из ветхого жилья

Красногорск, 20 июня 2019, 16:37 — REGNUM  Контрольно-счётная палата Московской области проверит стройку жилых домов в Раменском городском округе. Об этом сообщил заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин.

Речь идёт о построенных двух — трёхэтажных домах для переселенцев из ветхого жилья. Как заявили местные жители, жильё было построено с нарушениями и находится в плачевном состоянии.

В частности, в один из построенных по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья домов в деревне Чекменево из 24 квартир вселились только 4 семьи, остальные заезжать отказались.

«Как заверяют граждане, дом построен ужасно: с нарушением ГОСТов, СНиПов, всех технологий. Люди отказываются переселяться, но вопрос стоит о том, что требуется снос их ветхого жилья», — отметил Чистюхин.

С данной проблемой парламентарий обратился к главе Контрольно-счётной палаты Виктору Королихину. Тот ответил, что по обращению будет проведена проверка.

Напомним, квартиры в построенных в рамках программы губернатора и правительства Московской области домах куплены за счёт средств Раменского округа и субвенций областного бюджета.

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Ликвидация ветхого жилья
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