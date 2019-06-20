Разработчикам Monster Hunter льстит успех Dauntless

Токио, , 16:18 — REGNUM Исполнительный директор проекта Monster Hunter World Канаме Фуджиока заявил, что ему льстят попытки других разработчиков копировать особенности его игры. Об этом он рассказал в интервью изданию Polygon 19 июня.

Фуджиока считает, что черпать вдохновение благодаря другим проектам — это «природа бизнеса». Разработчик испытывает гордость за то, что многие студии пытаются создать продукт, похожий на Monster Hunter, и добиваются успеха. Речь идёт о растущей популярности Dauntless — условно-бесплатного клона Monster Hunter World.

«Ещё одно доказательство того, что Monster Hunter World вышла на мировой уровень — то, что игры вроде Dauntless становятся масштабными», — рассказывает Канаме Фуджиока.

Фуджиока отмечает, что попытки скопировать Monster Hunter предпринимались и ранее. Например, серии игр God Eater и Toukiden. Каждая из них, хотя и повторяла основную формулу Monster Hunter, но добавляла в геймплей множество уникальных элементов.

Напомним, популярность условно-бесплатной игры об охоте на монстров Dauntless стремительно растёт. Благодаря официальному запуску проекта на PC и консолях, а также возможности кросплея количество игроков перевалило отметку в 10 млн человек чуть более чем за три недели.

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