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Президент Казахстана ознакомился с новыми методами лечения рака

Общество

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления АО «Национальный научный медицинский центр» Абаем Байгенжиным

Президент Казахстана ознакомился с новыми методами лечения рака
Иллюстрация: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев с председателем правления АО «Национальный научный медицинский центр» Абаем Байгенжиным

Нур-Султан, 20 июня 2019, 16:03 — REGNUM  С реализацией медицинских проектов в рамках государственно-частного партнерства ознакомился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили в пресс-службе главы государства.

20 июня президент Казахстана встретился с председателем правления АО «Национальный научный медицинский центр» Абаем Байгенжиным, который рассказал о текущей детальности и планах развития центра.

Байгенжин также рассказал главе государства о новых методах лечения рака в центре томотерапии и ядерной медицины.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Гульнара Иксанова заявила, что больные раком в республике вынуждены ждать обезболивающие препараты на протяжении нескольких месяцев.

Читайте также: Больным раком в Казахстане не хватает обезболивающих препаратов — СМИ

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Политическая жизнь Казахстана
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