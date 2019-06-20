Показанный Путину свердловский город проверяет прокуратура

Екатеринбург, , 16:06 — REGNUM Прокуратура начала проверку информации о проблемах с вывозом твёрдых коммунальных отходов в городе Верхняя Салда Свердловской области. Ранее на город обратил внимание президент России Владимир Путин. О предстоящей проверке корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Ранее президенту рассказали на «прямой линии — 2019», что в муниципалитете не работает реформа по обращению с ТКО, показав фотографию с переполненной свалкой. «Безобразие», — отреагировал Путин.

Проверку проводят верхнесалдинская прокуратура вместе с коллегами из Нижнего Тагила. Ведомственных работников заинтересовало, соответствует ли «мусорному» законодательству сложившаяся в Верхней Салде ситуация. Будет проверено, установил ли региональный оператор «Рифей» контейнеры в частном секторе, вывозятся ли твердые коммунальные отходы в нужные сроки, и как в целом организована работа подрядчика по вывозу мусора (МУП «Городской УЖКХ»).

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев уже поручил замминистру ЖКХ Егору Свалову проверить сигнал из Верхней Салды. Свалов оперативно выехал в город.

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