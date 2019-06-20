Посольство США отреагировало на гибель украинского журналиста

Киев, , 16:02 — REGNUM Посольство США на Украине рассчитывает на тщательное расследование дела об убийстве черкасского журналиста Вадима Комарова. Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано 20 июня на странице посольства в социальной сети Twitter.

«Мы глубоко опечалены известием о смерти черкасского журналиста Вадима Комарова, и мы солидарны с украинским народом в ожидании тщательного, прозрачного расследования нападения на него», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Черкасс 4 мая неизвестный напал на журналиста, нанеся ему несколько ударов по голове. 20 июня Комаров скончался в больнице, не приходя в сознание.

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