«Ассоциация цыган»: часть семей возвращается в Чемодановку

Волгоград, , 15:52 — REGNUM Часть семей, выехавшая из села Чемодановка после массовой драки в Волгоградскую область к родственникам, возвращается в Пензенскую область. Об этом заявил руководитель межрегиональной организации «Ассоциация цыган» Артур Горбатов.

«В Волгоградской области находилось четыре-пять семей из Пензенской области, это около 30 человек, они уже выехали из региона и возвращаются домой. Некоторые поехали к своим родственникам в Астраханскую область», — цитирует представителя организации ТАСС.

При этом в астраханской организации уточнили, что в Ахтубинске находятся ранее приехавшие 46 человек из Чемодановки.

«Пока информации о том, когда они будут возвращаться домой, у меня нет», — сказал руководитель астраханской цыганской общины, член конфессионального совета при губернаторе Астраханской области Григорий Кузменко.

В то же время власти Бессоновского района Пензенской области эту информацию не подтверждают.

«Те, которые были напуганы и уехали из других населенных пунктов — Бессоновки, Палеологово — возвращаются, почти все вернулись. По данным на вчерашний вечер, сообщений о возвращении в Чемодановку пока нет», — сказали в администрации района.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 13 июня между жителями села Чемодановка произошел массовый конфликт, в ходе которого пострадали пять человек, один из них умер в больнице вечером 14 июня. Отмечалось, что конфликт удалось приостановить только после того, как приехал наряд ОМОН. Зачинщики конфликта, отмечают очевидцы, убегая от правоохранителей, крушили всё на своем пути — окна, автомобили, заборы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на народном сходе в Чемодановке призвал решать конфликты мирным путем и пообещал, что все виновные будут наказаны. Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров провёл в Пензе совещание по урегулированию ситуации в селе Чемодановка. В рамках расследования были доставлены в полицию более 170 человек для установления факта участия в массовой драке. Около 30 человек были задержаны.

Об инциденте было доложено президенту РФ Владимиру Путину.

18 июня в селе личный прием граждан провели прокурор Пензенской области Наталья Канцерова и руководитель следственного управления СКР по региону Дмитрий Матушкин. Также прием провел заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.

Ранее Первомайский районный суд Пензы арестовал 28 жителей села на два месяца по делу о массовой драке.

Накануне губернатор заявил, что ситуация в селе нормализована.

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