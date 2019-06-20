Четверг, 20 Июня 2019 года
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Владимир Путин: в Нахимовское училище будут принимать девушек

Общество

Соответствующее решение готовится

Иваново, 20 июня 2019, 15:47 — REGNUM  Уже в ближайшее время в Нахимовское училище будут принимать девушек-курсантов. Об этом в ходе «прямой линии» 20 июня сообщил президент России Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С просьбой решить вопрос с приёмом девушек на обучение в Нахимовское училище к президенту обратилась 13-летняя жительница Иваново Дарья, которая мечтает служить в Вооруженных Силах РФ.

«Готовится решение, связанное с приемом девушек в Нахимовское училище», — сказал Путин.

Отметим, на территории России действует Нахимовское училище в Санкт-Петербурге, а также филиалы в Севастополе, Владивостоке и Мурманске.

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Военно-морской флот
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