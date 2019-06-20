Владимир Путин: в Нахимовское училище будут принимать девушек

Иваново, , 15:47 — REGNUM Уже в ближайшее время в Нахимовское училище будут принимать девушек-курсантов. Об этом в ходе «прямой линии» 20 июня сообщил президент России Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С просьбой решить вопрос с приёмом девушек на обучение в Нахимовское училище к президенту обратилась 13-летняя жительница Иваново Дарья, которая мечтает служить в Вооруженных Силах РФ.

«Готовится решение, связанное с приемом девушек в Нахимовское училище», — сказал Путин.

Отметим, на территории России действует Нахимовское училище в Санкт-Петербурге, а также филиалы в Севастополе, Владивостоке и Мурманске.