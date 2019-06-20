Миграция затормозит сокращения населения в Эстонии

Таллин, , 15:45 — REGNUM Тенденция сокращения населения в Эстонии может замедлится благодаря увеличивающейся миграции, следует из обнародованного 20 июня демографического прогноза Департамента статистики. Об этом сообщает национальный вещатель rus.err.ee.

По расчетам департамента статистики, через 60 лет к 2080 году в Эстонии будет проживать около 1,2 млн. человека.

В случае благоприятного развития ситуации, по так называемому базовому сценарию, за период 2020—2080 года численность населения уменьшится на 145 тыс. человек или 11%, а общее количество жителей страны составит 1 179 667 человек. Около 56% из них будут граждане трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет), 28,5% — жители старше 65 лет, 15% — дети до 14 лет.

Согласно же самому пессимистичному сценарию — низкая рождаемость, высокая смертность и сбалансированная миграция — к 2080 численность населения сократить на 417 тыс. и составит 906 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за прошедший, 2018 год количество населения Эстонии выросло более чем на 5 тысяч и на 1 января составило 1 324 820 человек. Рост населения в Эстонии обусловлен положительным сальдо миграции: в 2018 году прибывших больше (17 457 человек), чем выбывших (10 476 человек). Положительным сальдо миграции в Эстонии остается уже четвёртый год. В Латвии и Литве, наоборот, количество населения уменьшается, даже несмотря на приток гастарбайтеров с Украины.