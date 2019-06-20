Назарбаев открыл спортивный комплекс в Алма-Атинской области

Талды-Курган, Казахстан, 20 июня 2019, 15:44 — REGNUM Спортивный комплекс в селе Шамалган Карасайского района Алма-Атинской области Казахстана открыл первый президент республики Нурсултан Назарбаев, сообщили 20 июня в пресс-службе бывшего главы Казахстана.
Во время церемонии открытия Назарбаев выразил надежду, что успешные жители республики будут оказывать поддержку своих родных сел и районов.
Спорткомплекс включает боксерские, тренажерные и многофункциональные залы, помещения для занятия борьбой, бассейн и другие объекты.
Напомним, на территории нового микрорайона Карагайлы в казахстанском городе Семипалатинске строится спортивный комплекс «Абай Арена». В начале июня глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов ознакомился с ходом строительства объекта.
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