Четверг, 20 Июня 2019 года
15:40:40 МСК

СКР даст правовую оценку отсутствию водопровода в тюменском селе

Общество

Проводится доследственная проверка

Тюмень, 20 июня 2019, 15:40 — REGNUM  В Тюменской области следственные органы проверят информацию, поступившую на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным от жительницы села Каскары. Женщина сообщила главе государства о 20-летнем отсутствии в селе водопровода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Питьевую воду жители Каскары, по её словам, возят из Тюмени. Также в обращении к президенту России говорится, что органы местного самоуправления не принимают мер для решения данной проблемы.

«В рамках проверки следователями будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, а также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию. По результатам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее заместитель губернатора Тюменской области заявил, что к концу 2020 года водопровод в Каскаре будет построен путём концессии. На реализацию данного объекта необходимо более 500 млн рублей.

Напомним, «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным стартовала в 12:00 по московскому времени. Граждане страны задавали вопросы главе государства с 9 июня. На данный момент в Центр обработки сообщений поступило около двух миллионов вопросов.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Тюменской области обязались построить водовод в Каскаре

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить