СКР даст правовую оценку отсутствию водопровода в тюменском селе

Тюмень, , 15:40 — REGNUM В Тюменской области следственные органы проверят информацию, поступившую на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным от жительницы села Каскары. Женщина сообщила главе государства о 20-летнем отсутствии в селе водопровода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Питьевую воду жители Каскары, по её словам, возят из Тюмени. Также в обращении к президенту России говорится, что органы местного самоуправления не принимают мер для решения данной проблемы.

«В рамках проверки следователями будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, а также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию. По результатам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее заместитель губернатора Тюменской области заявил, что к концу 2020 года водопровод в Каскаре будет построен путём концессии. На реализацию данного объекта необходимо более 500 млн рублей.

Напомним, «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным стартовала в 12:00 по московскому времени. Граждане страны задавали вопросы главе государства с 9 июня. На данный момент в Центр обработки сообщений поступило около двух миллионов вопросов.

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