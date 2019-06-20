В реестр уникальных деревьев Рязани добавили более 300 новых экземпляров

Рязань, , 15:38 — REGNUM Учёные Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина включили в список уникальных деревьев областного центра ещё более 300 экземпляров, сообщает 20 июня пресс-служба вуза.

К созданию реестра уникальных деревьев в Рязани приступили в 2015 году. По результатам первого этапа работы в него были внесены сведения о более чем 400 деревьев старше 80 лет.

Профессор кафедры биологии и методики её преподавания РГУ имени С.А. Есенина, доктор биологических наук Марина Казакова утверждает, что жители Рязани смогут чувствовать себя уютнее, когда будут помнить о своих предках, о том, как этот общий дом строился и развивался.

«Это попытка привлечь внимание людей к сохранению нашей природной, культурной, исторической памяти», — сообщила исследователь.

В свою очередь сотрудник лаборатории по изучению и охране биоразнообразия РГУ Анастасия Пастушенко отметила, что состояние большинства старовозрастных дубов в городе удовлетворительное. По её словам, эти выносливые деревья в растительном мире являются долгожителями. Зачастую дубы выживают даже после серьёзных повреждений и продолжают расти ещё в течение многих лет.

Она добавила, что в перспективе исследователи планируют сотрудничать с рязанскими школами. За каждой школой будет закреплено одно или несколько деревьев, и таким образом будет подчёркнуто высокое значение памятников живой природы.

Читайте также: Есенинская Русь в опасности? Суд изменил охранные границы музея-заповедника