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Двух косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье сопроводят 70 специалистов

Общество

Предполагается отвезти млекопитающих почти на две тысячи километров

Владивосток, 20 июня 2019, 15:46 — REGNUM  Специалисты ВНИРО начали операцию по выпуску первых двух косаток, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Приморья Олега Кожемяко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сообщается, что перевозка первых двух морских млекопитающих автомобильным и речным транспортом на расстояние около 1,8 тыс. км займёт 6 дней. В ходе поездки косаток будет сопровождать команда из 70 специалистов, в которую войдут учёные, врачи, тренеры и другой обслуживающий персонал.

С места проведения погрузки очевидцы сообщали, что в контейнеры с водой были загружены шесть белух и две косатки. Активисты опасаются, что активизация действий по вывозу косаток из «китовой тюрьмы» связана исключительно с «прямой линией» с президентом России Владимиром Путиным, которому показали хоть что-то на фоне абсолютного игнорирования его поручения выпустить морских животных в естественную среду обитания, которое президент озвучил еще в феврале 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, собственники «китовой тюрьмы» пропустили на территорию только журналистов телеканала «Россия», запретив вход другим представителям СМИ, которые вынуждены были снимать происходящее с расположенной неподалёку горы, отмечая попытки собственников скрыть тентами процесс перегрузки.

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