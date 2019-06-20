Президент Казахстана наградит полковника погранслужбы за героизм

Нур-Султан, , 15:22 — REGNUM Половник пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана Сергей Смицких получит орден за проявленный героизм. Об этом 20 июня сообщил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

«Во время учений в Алма-Ате он спас призывника от взрыва гранаты, получив осколочные ранения. Будет награжден орденом», — написал глава государства.

Напомним, 19 июня Сергей Смицких накрыл собой призывника, который допустил ошибку при отработке метания гранаты. Солдат выдернул чеку и уронил гранату в окоп. Полковник отбросил гранату в сторону, но осколки ранили обоих военнослужащих.

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