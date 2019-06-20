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Hana Bank выступит спонсором выставки Korean Eye 2020

Общество

На выставке будут представлены работы около 30 художников, фотографов, скульпторов и видеографов

Сеул, 20 июня 2019, 15:21 — REGNUM  Южнокорейский банк KEB Hana Bank выступит спонсором проекта-выставки южнокорейских художников Korean Eye 2020: Korean Modern Art. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, первый проект Global Eye Project был организован художественной галереей Parallel Contemporary Art в Великобритании в 2009 году, после чего данный проект распространился по Азии и предоставил творческим людям страны выйти на мировую арену.

На сегодняшний день в рамках данного проекта прошло 23 выставки в разных уголках света, которые посетило более 2 млн человек.

Известно, что выставка Korean Eye 2020 приурочена к десятилетию проекта Global Eye Project и является второй выставкой, на которой будут представлены работы около 30 художников, фотографов, скульпторов, видеографов.

По данным источников, работы, отобранные для данного проекта, будут представлены в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, в галерее Саатчи в Лондоне и в галереях Сеула в марте 2020 года.

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Современное искусство
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