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Блогер Пучков попросил Путина ужесточить наказание за «фейки»

Общество

Президент признал нарастающую остроту проблемы

Москва, 20 июня 2019, 15:19 — REGNUM  Оценить правоприменительную практику и, возможно, скорректировать законодательство об ответственности за фейковые новости необходимо. Об этом заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

Вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за ложные новости задал главе государства блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под прозвищем Гоблин. Он отметил, что недостоверная информация может представлять угрозу, тогда как российский народ доверчив и «зачастую даже наивен» в сети.

«Теперь можно нести любой бред, который угодно», — пояснил Пучков и призвал ввести ответственность «построже».

Путин признал нарастающую остроту проблемы, напомнив о ЧП в Дзержинске, после которого распространялась заведомо ложная информация о радиационной угрозе.

«Речь идёт о распространении не ложной информации, а заведомо ложной. Посмотрим, как это будет работать, и потом сделаем выводы, нужно ли делать ещё что-то», — ответил Путин.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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