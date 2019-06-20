После обращения Путину смоленским здравоохранением заинтересовался СК

Смоленск, , 15:10 — REGNUM Доследственную проверку в связи с обращением жительницы Рославля Смоленской области на «прямую линию» с президентом РФ о недоступности медицинской помощи начало Следственное управление Следственного комитета по региону, сообщила 20 июня пресс-служба СК.

«В своем обращении местная жительница сообщила о том, что в детской поликлинике ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» отсутствует возможность записать ребенка к профильным специалистам. В ходе доследственной проверки следователями будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, ответственным за оказание медицинской помощи детям в ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ», — сообщили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Рославля в ходе «прямой линии» с президентом пожаловалась, что не смогла посетить со своим грудным ребенком необходимых медицинских специалистов — из-за их отсутствия в поликлинике.

Сложную ситуацию с кадрами подтвердили и в администрации региона, отметив, что для ее решения принимаются меры.

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