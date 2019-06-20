НовГУ запускает летнюю школу русского языка для студентов из Стокгольма

Великий Новгород, , 15:08 — REGNUM Летняя школа русского языка Новгородского университета (НовГУ) начнёт свою работу в предстоящий понедельник 24 июня, сообщает пресс-служба вуза.

Обучение в ней пройдут 32 студента Стокгольмского университета (Швеция). В течение трёх недель они будут углублённо изучать русский язык, знакомиться с историей и культурой России и Великого Новгорода, совершать поездки в Старую Руссу, Санкт-Петербург, Москву.

Напомним, Центр русского языка и культуры НовГУ открылся в 2011 году. Учебный центр для студентов-иностранцев призван помочь студентам из разных стран мира познакомиться с культурными традициями России, погрузиться в культуру страны.

Читайте также: Шведский университет Уппсала заинтересовался исследованиями НовГУ