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НовГУ запускает летнюю школу русского языка для студентов из Стокгольма

Общество

Их ожидает знакомство с историей и культурой России и Великого Новгорода

Великий Новгород, 20 июня 2019, 15:08 — REGNUM  Летняя школа русского языка Новгородского университета (НовГУ) начнёт свою работу в предстоящий понедельник 24 июня, сообщает пресс-служба вуза.

Обучение в ней пройдут 32 студента Стокгольмского университета (Швеция). В течение трёх недель они будут углублённо изучать русский язык, знакомиться с историей и культурой России и Великого Новгорода, совершать поездки в Старую Руссу, Санкт-Петербург, Москву.

Напомним, Центр русского языка и культуры НовГУ открылся в 2011 году. Учебный центр для студентов-иностранцев призван помочь студентам из разных стран мира познакомиться с культурными традициями России, погрузиться в культуру страны.

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