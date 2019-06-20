Четверг, 20 Июня 2019 года
15:20:31 МСК

Путину рассказали об особенностях паллиативной помощи в Дагестане

Общество

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» обратила внимание президента на необходимость развития системы паллиативной помощи в Дагестане

Москва, 20 июня 2019, 15:12 — REGNUM  Учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер рассказала президенту Владимиру Путину об отсутствии в Дагестане системы оказания паллиативной помощи на дому.

«В Дагестане совершенно удивительные люди. В Дагестане не нужно никому говорить, что люди должны уходить из жизни дома, что старики должны быть дома, что это естественно и нормально. Там всегда забирают из больницы, абсолютно всегда и всех. При этом в Дагестане нет ни одной выездной паллиативной службы», — рассказала Анна Федермессер в ходе «прямой линии» с президентом.

Читайте также: Медработников Дагестана обучат оказанию паллиативной помощи

Как сообщало ИА REGNUM, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» посетила Дагестан 30 мая. Вместе с главой республики Владимиром Васильевым они договорились об обучении дагестанских фельдшеров и медицинских сестер паллиативной помощи. Для оказания поддержки в данном направлении в республику будут направлены специалисты из федерального центра.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить