Путину рассказали об особенностях паллиативной помощи в Дагестане

Москва, , 15:12 — REGNUM Учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер рассказала президенту Владимиру Путину об отсутствии в Дагестане системы оказания паллиативной помощи на дому.

«В Дагестане совершенно удивительные люди. В Дагестане не нужно никому говорить, что люди должны уходить из жизни дома, что старики должны быть дома, что это естественно и нормально. Там всегда забирают из больницы, абсолютно всегда и всех. При этом в Дагестане нет ни одной выездной паллиативной службы», — рассказала Анна Федермессер в ходе «прямой линии» с президентом.

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Как сообщало ИА REGNUM, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» посетила Дагестан 30 мая. Вместе с главой республики Владимиром Васильевым они договорились об обучении дагестанских фельдшеров и медицинских сестер паллиативной помощи. Для оказания поддержки в данном направлении в республику будут направлены специалисты из федерального центра.