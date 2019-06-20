В Латвии не знают, что делать с депортируемыми обратно беженцами

Рига, , 15:04 — REGNUM Сбежавших в более богатые страны Евросоюза из Латвии беженцев депортируют обратно, где им не полагается никакой помощи, сообщил латвийский телеканал LTV7.

На данный момент две сирийские семьи, ранее направившиеся за лучшей жизнью в Германию, были возвращены в Латвию и временно размещены в центре для соискателей убежища в Муцениеки. Через социальную сеть Facebook волонтеры собирают для них деньги для покупки вещей первой необходимости и еды.

«Эти люди просили убежища в Латвии, Латвии надо о них заботиться. В этих семьях несовершеннолетние дети — очень важный фактор. Центр Муцениеки для них самое подходящее место», — рассказал представитель Управления по делам гражданства и миграции Гиртс Поммерс.

В период с 2016 по 2018 года Латвия приняла 474 беженца, их которых 99% после получения статуса сразу уезжали в более благополучные страны ЕС. Однако почти сразу становились нелегалами, так как, согласно правилам, они должны каждый год продлевать полученные в Латвии документы. В случае обнаружения факта отсутствия этих документов беженцев имеют право отправить обратно в первую страну прибытия.

Тем времени в Латвии не знают, что делать с депортируемыми беженцами. Им всем полагается услуги ночлежки и кризисного центра, но лишь те немногие, которым был присвоен статус беженца, могут претендовать на пособия. Например, две семьи из Сирии имеют «альтернативный статус» и им пособия не положены. По словам главы Службы возвращения и искателей убежища Марекса Хонявко около 99% беженцев хотят уехать обратно — в страну, откуда их депортировали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Латвия должна была принять 531 человека, согласно договоренностям между странами ЕС о распределении беженцев. Исходя из итоговых цифр, Латвия выполнила свои обязательства на 70%. Основное количество людей, ищущих убежища, было принято на территории Латвии до 15 сентября 2017 года.

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