Макрон и Элтон Джон выступят с призывом помочь в борьбе со СПИДом — СМИ

Париж, , 15:04 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и британский певец Элтон Джон выступят вместе с призывом мобилизовать средства для борьбы со СПИДом, малярией и туберкулезом в Елисейском дворце в Париже 21 июня, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что совместный призыв к борьбе со СПИДом прозвучит после вручения президентом Франции ордена Почётного легиона известному британскому певцу, который в настоящее время гастролирует по Франции в рамках прощального музыкального турне.

Известно, что Элтон Джон вкладывает много средств в благотворительность, в частности, помогая пациентам бороться со СПИДом.

Напомним, во французском городе Лион 10 октября 2019 года пройдет конференция фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией с целью увеличения финансовых ресурсов этой организации, созданной в 2002 году.

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