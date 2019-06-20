Путин на «прямой линии»: «В Оренбуржье 50 лет не ремонтируется школа»

Оренбург, , 14:57 — REGNUM В селе Трудовой Оренбургской области 50 лет не ремонтируется школа. Такая информация поступила президенту Владимиру Путину во время «прямой линии».

«В Оренбургской области школа не ремонтируется 50 лет. Переговорю с губернатором», — сказал глава государства.

Стоит отметить, в начале июня региональная власть отрапортовала о том, что в Оренбургской области в 2019 году появится 19 новых садов и две школы. Финансовые средства на строительство и приобретение уже построенных образовательных учреждений направляются в рамках федеральных проектов «Образование» и «Демография» из федерального, областного и местных бюджетов.

С 10 июня по области должны были начаться ремонтные работы зданий муниципальных образовательных организаций. В 23 общеобразовательных школах будет проведен комплексный капитальный ремонт, в том числе ремонт спортивных залов, замена оконных блоков на конструкции из ПВХ, капитальный ремонт систем отопления. На финансирование данной программы из областного бюджета направлено 469,11 млн рублей, из местных — 46,90 млн рублей. Все ремонтные работы планируется завершить до 25 августа 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 июня, проходит очередная «прямая линия» Владимира Путина. Глава государства отвечает на вопросы жителей России и других стран уже почти три часа.