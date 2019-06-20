Известный муфтий из Зимбабве посетил Уганду

Кампала, , 15:02 — REGNUM Муфтий Исмаил Мэнк, ведущий мировой ученый, родившийся и выросший в Зимбабве, прибыл в Уганду вечером в среду, 19 июня, передает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, муфтий Менк возглавит пятничную проповедь в мечети «Старая Кампала», а затем посетит корпоративный ужин в отеле Africana и выступит на стадионе Namboole в воскресенье, 23 июня.

По словам Кивануки Кизили, одного из организаторов визита муфтия Менка в Уганду, вход на все мероприятия будет бесплатным.

Муфтий Менк изучал шариат в Медине и получил докторскую степень по социальному развитию в Университете Олдерсгейт на Филиппинах.

Деятельность муфтия Менка получила всемирное признание, и с 2010 года он был назван одним из «500 самых влиятельных мусульман мира». У него миллионы подписчиков в социальных сетях.

«Личный стиль Муфтия Менка и практичный подход сделали его одним из самых востребованных ученых в наше время. Он знаменит сериями лекций и торговой маркой Mufti Menk», — сообщил Киванука.

По его словам, ученый путешествует по миру, распространяя простое, но глубокое послание: «Делай добро, помогай другим, готовясь к будущей жизни». Он активен на международной арене и является ярым сторонником мира и справедливости, выступая против всех форм терроризма.