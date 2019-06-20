Путин пообещал дагестанским ополченцам статус ветеранов боевых действий

Москва, , 15:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ ускорить процесс утверждения статуса ополченцев жителям Ботлихского района, участвовавшим в отражении атаки террористов в 1999 году. Об этом глава государства сказал в ходе проходящей в эти минуты «прямой линии».

«Я запомнил на всю жизнь, как повели себя дагестанцы. Как обращались они тогда ко мне: «Не хочет Россия защитить саму себя и нас — дайте нам оружие, мы защитим». Помню и другую ситуацию, как главы поселений пришли к нашим военным с вопросом, почему они не бьют по селу, где засели боевики. В ответ на то, что боятся разрушить то, что веками строили их предки в этом селе, они сказали: «Не бойтесь, бейте!», — рассказал Путин.

В ответ на просьбу ополченцев, которые защитили свою землю и всю Россию, присвоить им статус ветеранов боевых действий Путин пообещал разрешить этот вопрос.

Напомним, в августе 1999 года около 1500 боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба перешли чечено-дагестанскую границу и захватили несколько дагестанских сел. До прихода федеральных сил сдерживали нападение боевиков отряды самообороны, организованные из числа местных жителей. С 7 августа по 14 сентября они мужественно защищали свои родные села.

Из 6430 ополченцев непосредственное участие в боях с бандитами принимали 2936 человек, восемь ополченцев погибли. За мужество и героизм трое уроженцев этих мест стали Героями России (двое посмертно), 106 получили Орден мужества.

Вопрос о присвоении дагестанцам-ополченцам статуса ветерана боевых действий поднимался не раз. Так, в январе 2016 года, в ходе первой Межрегиональной конференции ОНФ, президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос участника боевых действий в Дагестане в 1999 году полковника Мурадиса Алидибирова, пообещал «обязательно это проработать».

Читайте также: Путин: Вопрос о статусе ветерана для ополченцев Дагестана надо проработать