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Более 80% полигонов ТБО в Казахстане не соответствует нормам — минэнерго

Общество

В 2018 году в Казахстане было выявлено 8 680 несанкционированных свалок

Нур-Султан, 20 июня 2019, 14:42 — REGNUM  На территории Казахстана действует 3 тыс. полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), из которых 18% соответствует экологическим требованиям. Об этом 20 июня заявил министр энергетики республики Канат Бозумбаев, сообщат издание BNews.

По его словам, в 2018 году было выявлено 8 680 несанкционированных свалок. Министр отметил, что в отношении подобных свалок предлагается разработать упрощенные типовые проекты строительства ТБО для городских и сельских районов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил международный центр «зеленых» технологий в Нур-Султане. Бывший глава государства призвал внедрять новые технологии в переработку твердых бытовых отходов.

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Экологические проблемы Туркестана
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