Минздрав Танзании сообщил о стремительном распространении лихорадки Денге

Додома, , 15:08 — REGNUM В Танзании стремительно распространяется лихорадка Денге среди жителей страны. Об этом, как передает газета Nipashe, сообщила министр здравоохранения страны Умми Мвалиму, отвечая на вопрос парламентария от округа Илала.

По ее словам, основной проблемой являются комары вида Aedes, на которых плохо действуют репелленты. Она отметила, что лихорадка Денге остается серьезной проблемой в области Дар-эс-Салам.

При этом Мвалиму добавила, что правительство странны готово бесплатно раздавать лекарства в случае необходимости.

Отмечается, что комары Aedes, укус которых вызывает лихорадку Денге, имеют черный окрас с белыми пятнами. Они особенно активны в утренние и дневные часы. Симптомы лихорадки Денге — резкое повышение температуры тела, головная боль, сильная боль в глазах, конечностях. С третьего по 14 день с момента заражения день у больных наблюдается слабость.