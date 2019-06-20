Банк ядерного топлива МАГАТЭ безопасен для жителей Казахстана — минэнерго

Усть-Каменогорск, Казахстан, , 14:29 — REGNUM Банк низкообогащенного урана в Усть-Каменогорске не представляет опасности для жителей города. Об этом 20 июня заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев на встрече с населением республики, сообщает агентство «КазТАГ».

Министр призвал не путать банк ядерного топлива, в котором хранится гексафторид урана и хранилища для отработанного ядерного топлива. По его словам, ни один килограмм отработанного топлива на территорию Казахстана не ввозится.

Бозумбаев добавил, что гексафторид урана хранится в бочках и не требует какого-либо специального обращения. Банк ядерного топлива в Казахстане финансирует международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля председатель МАГАТЭ Корнел Ферута заявил, что первая партия низкообогащенного урана поступит в Казахстан в 2019 году. Банк создан для хранения запасов урана, который будет использоваться только в случае кризисной ситуации на мировом рынке урана.

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