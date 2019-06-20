Модернизация или катастрофа? ИА REGNUM начинает опрос о ЕГЭ

Москва, , 15:05 — REGNUM С момента появления ЕГЭ в 2009 году эта форма итоговой аттестации выпускников российских школ вызвала бесконечную череду нареканий. ИА REGNUM начинает опрос, в ходе которого читатели смогут высказать свое отношение к этой практике.

Как вы считаете, ЕГЭ для образования — это хорошо или плохо? Помогает ли подготовка к нему лучшему усвоению школьной программы? Точнее ли при ЕГЭ вывод о полученных учеником знаниях, чем при сдаче лицом к лицу с педагогом? Снижает ли ЕГЭ экзаменационный стресс или, напротив, усиливает его? Насколько ли устойчива система ЕГЭ, по вашему мнению, перед ухищрениями по её обману, и есть ли в ней место для коррупции?

На эти и другие важнейшие вопросы о едином государственном экзамене мы предлагаем ответить нашим читателям. Опросы ИА REGNUM традиционно проводятся на инновационной платформе STIRVOX, позволяющей каждому респонденту увидеть портрет своего социологического двойника, узнать, каков он, человек, разделяющий ваше мнение.