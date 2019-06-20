На обращение жителей Сибая к Путину отреагировал врио главы Башкирии

Уфа, , 14:14 — REGNUM Врио главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал видеообращение жителей Сибая на «прямую линию» президента РФ Владимира Путина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Ситуация продолжает оставаться под моим личным контролем. Две передвижные лаборатории работают так же интенсивно, как и раньше. Превышения по диоксиду серы — еще бывают, но только в непосредственной близости от карьера, редко и не в разы от нормы. Как и раньше — все замеры проводятся в присутствии журналистов и вообще любых желающих. Медики продолжают мониторить ситуацию. Никаких превышений порогов заболеваемости не было и нет. На лечение и профилактику мы направили по санаториям республики 1328 детей и взрослых, а еще 500 детей — в Крым», — пишет руководитель республики.

В очередной раз Хабиров установил срок прекращения работ в карьере. Он утверждает, что к осени «ничего не будет напоминать горожанам о неудобствах, которые им пришлось пережить».

«Все эти данные я получаю из первых рук и перепроверяю. Сам в очередной раз приеду в Сибай буквально на днях. Поэтому, пожалуйста, не ведитесь на провокации», — попросил Хабиров.

При этом пользователи уже никаким обещаниям не верят, напоминая, что «потушить» карьер должны были ещё весной.

Напомним, в обращении жители Сибая указывают, что карьер дымит 8 месяцев, уже было названо 7 сроков ликвидации крупного техногенного пожара, виновник — сибайский филиал Учалинского горно-обогатительного комбината (УГОК, входит в структуру УГМК — Уральской горно-металлургической компании, президентом которой является Искандар Махмудов, 16-й в рейтинге богатейших бизнесменов России — 2018 по версии Forbes) — ответственности не признаёт, сроки ликвидации постоянно сдвигаются, теперь подтопление будет продолжаться еще в течение 147 дней, ежедневные выбросы вредных веществ фиксируют официальные лаборатории и датчики, собранные на добровольные пожертвования горожан. Сибайцы боятся, что сроки ликвидации катастрофы будут снова нарушены.

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Горожане просят Путина взять ситуацию в городе под личный контроль, привлечь федеральные силы для ликвидации катастрофы и рекультивации заброшенного карьера.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта должен был полностью завершиться процесс мокрой консервации карьера, и ожидалось, что задымление в городе и постоянный запах серы прекратятся. Однако в ходе визита в Сибай члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека пришли к выводу, что работы в Сибайском карьере не привели к ликвидации очагов тления руды. По словам члена президиума Совета Сергея Цыпленкова, есть процесс окисления, тления, горения выше уровня затопления. Он отметил, что представители УГОК с этим выводом согласны. Позднее было принято решение продолжать подтопление карьера.

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Решением Верховного суда Башкирии ответственность за ликвидацию ситуации возложена на УГОК и его сибайский филиал.

В феврале жители города уже записывали видеообращение к Путину, на какое-то время Сибай появился в федеральной повестке, в город приезжал полпред президента в ПФО Игорь Комаров, в Минприроды России была создана рабочая группа по проблемам карьера, также город посетила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Население Сибая составляет около 63 тыс. человек.

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