Уровень газификации Казахстана к концу года превысит 50% — минэнерго

Нур-Султан, , 14:15 — REGNUM Уровень газификации Казахстана по итогам 2019 года превысит 50%, заявил 20 июня министр энергетики республики Канат Бозумбаев, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, в настоящее время доступ к газу в республике имеют 9 млн человек. Министр отметил, что в Казахстане наблюдается ежегодный рост потребления газа.

Бозумбаев добавил, что в период с 2019 по 2021 год программой развития регионов на газификацию предусматривается выделение 86 млрд тенге ($226 млн), по программе «Нурлы жер» — 5,8 млрд тенге ($15,3 млн), в рамках поручений первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — 157 млрд тенге ($413 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев заявил, что до 2030 года на газификацию населенных пунктов республики планируется выделить 157 млрд тенге ($414 млн).

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