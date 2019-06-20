Четверг, 20 Июня 2019 года
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Пригородные поезда на Украине изношены на 90% — «Укрзализныця»

Общество

Ремонт уже не помогает

Пригородные поезда на Украине изношены на 90% — «Укрзализныця»
Иллюстрация: Uz.gov.ua
Пригородный поезд

Киев, 20 июня 2019, 14:19 — REGNUM  Пригородный железнодорожный парк Украины находится на пике изношенности, заявил директор по развитию бизнеса компании «Укрзализныця» Андрей Рязанцев, сообщила 20 июня пресс-служба предприятия на официальном сайте.

«Сейчас пригородный железнодорожный парк уже на пике изношенности: дизель-поезда — на 97,2%, электропоезда — на 87,5%», — рассказал он.

Парк требует не ремонта, а глобального обновления. Несмотря на регулярный ремонт, нередко происходит возгорание поездов, отметил Рязанцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Укрзализныця» представила программу развития украинских железных дорог до 2023 года. В ней эксперты компании описали положительные последствия возможного восстановления сообщения с Донбассом.

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